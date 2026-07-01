Объявлена дата президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года. Об этом сообщила официальный представитель французского кабинета министров Мод Брежон, передает ТАСС.

«Даты предстоящих президентских выборов были предложены сегодня утром. После консультаций со всеми политическими партиями, было решено, что они состоятся в воскресенье, 18 апреля 2027 года», — сказала она.

Чиновник добавила, что в случае необходимости второй тур голосования пройдет 2 мая.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон скоро покинет свой пост. Сам Макрон рассказал, что Европа находится в положении, в котором может надеяться только на себя.