Макрон предсказал тяжелую судьбу для Европы через пять лет

Европа находится в стадии, в которой может надеяться только на себя. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По его мнению, жители европейских стран ощущают отчаяние и не могут представить, как далеко США желают зайти. Французский лидер добавил, что имеет в виду не только ситуацию в Гренландии, которая показала Европе, что она находится под угрозой.

«Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена», — заявил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон является хорошим парнем, но в ближайшее время его ожидает отставка. По его словам, ему нравится Макрон, но скоро он уже не будет во главе Франции.