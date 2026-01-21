Реклама

Трамп предрек скорую отставку Макрона

Трамп заявил, что Макрон скоро уже не будет у власти
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон хороший парень, но скоро уже не будет у власти. Такое мнение он выразил на брифинге Белого дома, передает РИА Новости.

«Знаете, Эммануэль [Макрон] надолго не задержится... Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет», — отметил Трамп.

Ранее Макрон дал обещание работать до «последней секунды» своего срока. Обращаясь к нации в преддверии Нового года, лидер страны отметил, что будет работать до последнего момента, ежедневно стремясь выполнить порученный ему мандат. Макрон подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы президентские выборы 2027 года смогли пройти «мирно и без иностранного вмешательства».

