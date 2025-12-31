Реклама

23:26, 31 декабря 2025

Макрон пообещал быть президентом до последней секунды

Макрон пообещал сидеть в кресле президента до последней секунды своего срока
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание работать до «последней секунды» своего срока. Его обращение транслировалось телеканалом BFMTV.

Обращаясь к нации в преддверии Нового года, лидер страны отметил, что будет работать до последнего момента, ежедневно стремясь выполнить порученный ему мандат. Макрон подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы президентские выборы 2027 года смогли пройти «мирно и без иностранного вмешательства».

Голосование за следующего лидера Франции должно состояться в апреле 2027 года. Макрон уже два раза занимал президентское кресло, поэтому больше не имеет права переизбраться на новый срок.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил экс-советника Эммануэля Макрона в подстрекательстве к войне с Россией. Политический деятель подчеркнул, что Парижу необходимо выйти из Евросоюза и НАТО.

