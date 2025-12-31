Макрон пообещал сидеть в кресле президента до последней секунды своего срока

Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание работать до «последней секунды» своего срока. Его обращение транслировалось телеканалом BFMTV.

Обращаясь к нации в преддверии Нового года, лидер страны отметил, что будет работать до последнего момента, ежедневно стремясь выполнить порученный ему мандат. Макрон подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы президентские выборы 2027 года смогли пройти «мирно и без иностранного вмешательства».

Голосование за следующего лидера Франции должно состояться в апреле 2027 года. Макрон уже два раза занимал президентское кресло, поэтому больше не имеет права переизбраться на новый срок.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил экс-советника Эммануэля Макрона в подстрекательстве к войне с Россией. Политический деятель подчеркнул, что Парижу необходимо выйти из Евросоюза и НАТО.

