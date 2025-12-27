Во Франции экс-советника Макрона обвинили в подстрекательстве к войне с Россией

Филиппо: Угроза для Франции со стороны России отсутствует

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил экс-советника президента Франции Эммануэля Макрона генерала Жан-Поля Паломеро в подстрекательстве к войне с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо прокомментировал слова Паломеро о том, что для поддержки Украины необходимо принять ряд неких смелых решений. Политик назвал заявление военачальника поразительным.

По его словам, именно власти Франции хотят войны с Россией, но не жители страны. Государственный деятель убежден, что угрозы для Парижа со стороны Москвы отсутствуют. Кроме того, Филиппо добавил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза и НАТО.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности продолжатся в январе. Без них, убежден французский лидер, невозможен долгосрочный мир.