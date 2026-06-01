Дикие собаки одолели львицу

Очевидец снял на видео, как гиеновидные собаки одолели львицу в кенийском заповеднике

В кенийском заповеднике Масаи-Мара стая диких собак напала на львицу и одолела ее. Видео, снятое очевидцем, опубликовал YouTube-канал Maasai Sightings.

Львица в одиночку забрела на территорию, которую облюбовали гиеновидные собаки. Вскоре те окружили ее со всех сторон. У одной из них имелась глубокая рана, когда-то оставленная львом. Это, по мнению автора видео, и объясняло их агрессивный настрой.

Гиеновидные собаки стали бегать вокруг львицы на безопасном расстоянии. Время от времени одна из них подкрадывалась к ней со спины, кусала и тут же отскакивала. К тому времени, когда львица поворачивалась, обидчик оказывался уже далеко. Этим пользовался другой пес, который подскакивал с другой стороны и тоже кусал сзади.

В конце концов львице пришлось отступить. После этого гиеновидные собаки оставили ее в покое.

Гиеновидные собаки — один из исчезающих видов. В дикой природе их осталось около 1,4 тысячи особей. Крупнейшие популяции сохраняются на юге Африки и в южной части Восточной Африки. Эти хищники собираются в стаи и охотятся на других животных. Они могут развивать скорость до 70 километров в час.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

Ранее сообщалось, что стая гиен напала на львицу в Масаи-Мара, однако на помощь хищной кошке пришли ее родственницы. Схватка, попавшая на видео, произошла на глазах у туристов.