Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:59, 1 июня 2026Из жизни

Дикие собаки одолели львицу

Очевидец снял на видео, как гиеновидные собаки одолели львицу в кенийском заповеднике
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В кенийском заповеднике Масаи-Мара стая диких собак напала на львицу и одолела ее. Видео, снятое очевидцем, опубликовал YouTube-канал Maasai Sightings.

Львица в одиночку забрела на территорию, которую облюбовали гиеновидные собаки. Вскоре те окружили ее со всех сторон. У одной из них имелась глубокая рана, когда-то оставленная львом. Это, по мнению автора видео, и объясняло их агрессивный настрой.

Гиеновидные собаки стали бегать вокруг львицы на безопасном расстоянии. Время от времени одна из них подкрадывалась к ней со спины, кусала и тут же отскакивала. К тому времени, когда львица поворачивалась, обидчик оказывался уже далеко. Этим пользовался другой пес, который подскакивал с другой стороны и тоже кусал сзади.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

В конце концов львице пришлось отступить. После этого гиеновидные собаки оставили ее в покое.

Гиеновидные собаки — один из исчезающих видов. В дикой природе их осталось около 1,4 тысячи особей. Крупнейшие популяции сохраняются на юге Африки и в южной части Восточной Африки. Эти хищники собираются в стаи и охотятся на других животных. Они могут развивать скорость до 70 километров в час.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

Ранее сообщалось, что стая гиен напала на львицу в Масаи-Мара, однако на помощь хищной кошке пришли ее родственницы. Схватка, попавшая на видео, произошла на глазах у туристов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    В Сербии раскрыли президентские перспективы Вучича

    Съемка затмившей звезд на «Золотом глобусе» российской блогерши для Vogue оказалась фейком

    Ограбленный в Париже российский блогер раскрыл новые подробности происшествия

    Открывший стрельбу по чемпиону России из карабина попал на видео

    Финансировавший ВСУ российский актер избавился от двух квартир в Москве

    Пашинян поблагодарил Путина

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok