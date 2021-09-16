Битва гиен с львицами попала на видео

Стая гиен напала на львицу в кенийском заповеднике Масаи-Мара, однако на помощь хищной кошке пришли ее родственницы. Запись битвы диких животных публикует Daily Mail.

Схватка, попавшая на видео, произошла на глазах у туристов. Как рассказал Парит Шах, которому удалось заснять ролик, сначала группа из дюжины гиен набросилась на львицу. Им почти удалось победить хищницу в жестокой 30-секундной драке, однако в этот момент к ней подоспело подкрепление из нескольких родственниц.

Несмотря на численное превосходство гиен, дикие кошки мгновенно разогнали их и отбили члена своего прайда. Позже на кадрах видно, как одна из львиц несет в зубах молодую гиену, убитую во время схватки.

Шах рассказал, что стычка, скорее всего, началась после того, как трое молодых львов убили детеныша гиены. Через некоторое время появились стая гиен и набросилась на львицу, отошедшую от прайда.

Ранее сообщалось, что национальном парке Крюгера в ЮАР самка носорога отбила своего детеныша у львицы. Хищная кошка подкралась к молодому носорогу, однако это заметила его мать и бросилась в атаку.