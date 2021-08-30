Самка носорога прогнала покусившуюся на детеныша львицу и попала на видео

Самка носорога в ЮАР погналась за львицей ради защиты детеныша и попала на видео

Самка носорога в национальном парке Крюгера в ЮАР прогнала покусившуюся на детеныша львицу. На видео произошедшего обратило внимание издание NDTV.

На записи видна львица, которая находится всего в нескольких метрах от носорогов, делает шаг по направлению к потенциальной добыче и прячется в высокую траву.

Как только хищница подходит ближе, носороги бросаются на нее. Львица отступает, а носороги продолжают наступать на нее.

В подписи к видеозаписи говорится: «Во время поездки в Национальный парк Крюгера мы видели, как львиный прайд проходил мимо самки белого носорога и ее детеныша. Когда одна из львиц проявила слишком большой интерес к носорогам, они погнались за ней, и она убежала».

Всего за несколько часов с момента публикации 54-секундный видеоролик набрал более 1,5 тысячи просмотров и более 100 лайков. Один из пользователей написал в комментариях: «Ни одно создание не может противостоять носорогу, разве что человек».

Ранее сообщалось, что носорог прогнал тигра с водопоя в национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам. Он преследовал тигра до тех пор, пока не убедился, что тот вышел из воды.

