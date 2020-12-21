Два носорога подрались на глазах у туристов и попали на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера два агрессивных носорога подрались на глазах у туристов. Кадры произошедшего появились на канале Kruger Sightings в YouTube.

Посетители парка запечатлели, как пара сородичей пыталась забодать друг друга. В ходе сражения животные подняли над собой облако пыли. Итог их противостояния остался неизвестен. За кадром можно услышать, как очевидцы обсуждают сцену из мира дикой природы и делятся впечатлениями.

Ролик с носорогами, опубликованный 19 декабря, собрал тысячи просмотров. «Столкновение титанов», «Мощная сила», «Надеюсь, никто из них серьезно не пострадал», «Очень впечатляюще», — комментировали зрители.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее посетители парка Крюгера сняли, как взрослый носорог обучал младшего сородича борьбе. На кадрах видно, как крупный носорог аккуратно бодается с противником. Юное животное идет в наступление и медленно смещает своего старшего собрата с дороги в заросли.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться



