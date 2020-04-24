Два носорога подрались на глазах туристов

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки двух белых носорогов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Два самца подрались прямо на дороге. Они несколько минут бодались, норовя ударить друг друга рогом, пока один из них не оттеснил другого на обочину. После этого животные поменялись ролями. Второй носорог начал контрнаступление, снова вышел на дорогу и загнал первого в кусты.

Самцы белых носорогов могут вступать в поединки за территорию и самок. Травмы, полученные во время драк, нередко приводят к гибели, однако в большинстве случае проигравшее животное успевает спастись бегством.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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