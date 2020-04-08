Носорог погнался за нарушителем карантина и попал на видео

Носорог погнался за мужчиной вблизи национального парка Читван в Непале. На видео с животным обратило внимание издание NDTV.

В понедельник, 6 апреля, сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван (Parveen Kaswan) опубликовал в соцсети видеозапись, на которой видно, как носорог идет по улице и гонится за прохожим.

В связи с объявленным в стране из-за угрозы распространения коронавируса режимом строгой изоляции магазины и рынки закрыты, населению рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. На улице видно всего несколько человек.

Носорог догнал шедшего по улице мужчину, но быстро потерял к нему интерес и отправился дальше своей дорогой.

В национальном парке Читван обитает большая популяция носорогов, и животные часто выходят из леса. «Этот носорог взял ситуацию в свои руки и отправился на инспекцию», — написал Касван.

С момента публикации видео собрало более 10,1 тысячи просмотров и более 8,5 тысячи лайков. «Нарушитель карантина подвергся преследованию его величества», – написал в комментариях один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Ходенхаген, земля Нижняя Саксония, разъяренный носорог напал на легковой автомобиль, в котором находилась женщина. 30-летний белый носорог по кличке Кусини (Kusini) три раза перевернул полосатую машину, в которой ехала сотрудница парка.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!