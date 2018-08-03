Носорог устроил погоню за посетителями сафари-парка

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В Мексике на посетителей сафари-парка напал носорог. Животное атаковало автомобиль, в котором находилась семья из нескольких человек. Видео инцидента опубликовал Daily Mail.

Это произошло в сафари-парке в городе Пуэбла. На записи видно, как животное подходит к внедорожнику и пытается поддеть его рогом, машина сильно раскачивается. Водитель пытается уехать и сигналит, чтобы отпугнуть животное, но носорог продолжает преследовать машину.

В результате никто не пострадал. Работники парка объяснили случившееся диким нравом животного. После атаки носорога изолировали, сейчас он находится в другой части парка и останется там до тех пор, пока у самок его вида не пройдет период фертильности.

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Носороги — крупные травоядные млекопитающие. Как правило, они не нападают на людей без причины. Но особо агрессивными животные становятся, например, защищая своих детенышей. Носорог может бежать со скоростью до 50 километров в час, жертву он атакует, бодая рогом, а затем топчет копытами.

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