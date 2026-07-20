Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи после падения ниже 1900 пунктов вырос до 2000 пунктов

В ходе торгов в понедельник, 20 июля, российский фондовый рынок продемонстрировал значительную волатильность. Индекс Мосбиржи вначале впервые с октября 2022 года опустился ниже 1900 пунктов, а затем вырос выше 2000 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Громких поводов для такой динамики не наблюдалось. Владислав Силаев из УК «Альфа-Капитал» предположил, что речь идет о техническом отскоке после многолетнего минимума.

На это указывает, что расти начали почти все ликвидные акции. Например, «Русагро» прибавил более 17 процентов, «Алроса» — более десяти процентов, а «Норникель» и «Полюс» — более восьми процентов.

По словам эксперта, текущая неделя перегружена громкими событиями, которые могут повлиять на динамику акций. Среди них — очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, что влияет на цены на нефть, обсуждение очередных санкционных пакетов, российские данные по промышленному производству и недельной инфляции, от которых в том числе зависит решения Банка России по ставке и пересмотр его прогноза.

В последний раз сравнимый уровень суточной волатильности на российском рынке наблюдался 29 июня, когда индекс Мосбиржи двигался в диапазоне 2254-2358 пунктов. С того момента фондовый рынок упал более чем на десять процентов. Член совета директоров «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин предположил, что если Банк России в пятницу не снизит ключевую ставку, то индекс Мосбиржи продолжит падение.