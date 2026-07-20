На рынке прогнозов приготовились к повышению ключевой ставки Банка России

Участники биржи Polymarket приготовились к повышению ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре

Повышение ключевой ставки Банка России на заседании 11 сентября стало самым ожидаемым исходом на крупнейшей международной бирже прогнозов Polymarket. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Еще 18 июля на это событие приходилось всего шесть процентов от общего объема ставок, а 20 числа доля увеличилась в десять раз — до 58,8 процента. Еще 23 процента полагают, что ставка снизится, а 21 процент — что останется без изменений.

На ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) уже в пятницу, 24 июля, ставят всего 1,5 процента, а 67 процентов считают, что решение будет нейтральным. Большинство экспертов склоняются к такому же исходу заседания совета директоров.

Российский фондовый рынок также делает ставку на отказ от регулятора от смягчения ДКП. Индекс Мосбиржи падает 20-ю неделю подряд, и в понедельник уже уходил ниже 1900 пунктов, что в последний раз наблюдалось в октябре 2022 года.

Член совета директоров «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин предположил, что если ставка в пятницу не изменится, то рынок протестирует новые многолетние минимумы. Текущий цикл снижения стартовал с июньским решением регулятора снизить ставку не до 14 процентов, а только до 14,25 процента из-за возросших рисков.