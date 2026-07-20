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17:38, 20 июля 2026Силовые структуры

СК отреагировал на атаку автобуса с пассажирами в российском регионе

СК возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автобус в Белгородской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 205 УК РФ («Совершение террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку»).

По данным следствия, жертвами атаки украинского БПЛА стали пять человек, не менее 25 получили ранения. Кроме того, один из пострадавших — несовершеннолетний.

На месте происшествия производится ликвидация последствий атаки, а также правоохранители собирают доказательства и установление типа и модели дрона.

Ранее сообщалось, что ответ России на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области будет жестким

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