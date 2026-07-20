В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по автобусу в Белгородской области

Сенатор Карасин: Ответ России на удар ВСУ по автобусу в Белгородской области будет жестким

Ответ России на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области будет жестким. Об этом заявил член Совета Федерации Григорий Карасин, его цитирует ТАСС.

По словам сенатора, атака является продолжением террористической сути украинских властей.

«Бьют по гражданским объектам, по людям, по студентам, по детям, по транспорту. За это последует жесткий ответ с российской стороны», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что Россия не будет терпеть подобное поведение со стороны Украины.

Об ударе беспилотника ВСУ по автобусу в городе Шебекино стало известно 20 июля. По предварительным данным, жертвами удара стали пять человек — четыре женщины и ребенок. Как минимум 27 человек, включая подростка, пострадали; 25 из них госпитализированы. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое.