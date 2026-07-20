Число пострадавших при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в российском регионе выросло

Минздрав России: 25 человек госпитализированы после удара ВСУ по автобусу под Белгородом

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области госпитализировали 25 человек, еще 2 получили медпомощь амбулаторно. О росте числе пострадавших сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводит «Интерфакс».

По данным Минздрава, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести.

Кузнецов заверил, что необходимая медпомощь оказывается раненым в полном объеме. Для определения тактики лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

20 июля беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. Предварительно, жертвами удара стали пять человек — четыре женщины и ребенок.

Ранее в Подмосковье 10 человек пострадали в результате атаки ВСУ в ночь на 20 июля. Среди раненых — три гражданина Китая и ребенок. У пострадавшей девочки диагностировали «острую реакцию на стресс».