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16:30, 20 июля 2026Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в российском регионе выросло

Минздрав России: 25 человек госпитализированы после удара ВСУ по автобусу под Белгородом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области госпитализировали 25 человек, еще 2 получили медпомощь амбулаторно. О росте числе пострадавших сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводит «Интерфакс».

По данным Минздрава, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести.

Кузнецов заверил, что необходимая медпомощь оказывается раненым в полном объеме. Для определения тактики лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

20 июля беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области. Предварительно, жертвами удара стали пять человек — четыре женщины и ребенок.

Ранее в Подмосковье 10 человек пострадали в результате атаки ВСУ в ночь на 20 июля. Среди раненых — три гражданина Китая и ребенок. У пострадавшей девочки диагностировали «острую реакцию на стресс».

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