Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Губернатор Воробьев: При атаке на Подмосковье пострадали 10 человек, в том числе ребенок

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье пострадали 10 человек, в том числе ребенок. О росте числа пострадавших сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По словам Воробьева, среди получивших ранения — три гражданина Китая, одному из которых 74 года. Остальные пострадавшие — россияне. Он уточнил, что у пострадавшей девочки диагностировали «острую реакцию на стресс». У других пострадавших зафиксированы переломы, гематомы, ссадины и осколочные ранения.

«На всех адресах продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим мы окажем необходимую помощь», — написал губернатор.

Известно, что разрушения после удара ВСУ по Подмосковью были зафиксированы в Одинцово, Подольске и Домодедово. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.