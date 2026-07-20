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09:51, 20 июля 2026Россия

Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Губернатор Воробьев: При атаке на Подмосковье пострадали 10 человек, в том числе ребенок
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье пострадали 10 человек, в том числе ребенок. О росте числа пострадавших сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По словам Воробьева, среди получивших ранения — три гражданина Китая, одному из которых 74 года. Остальные пострадавшие — россияне. Он уточнил, что у пострадавшей девочки диагностировали «острую реакцию на стресс». У других пострадавших зафиксированы переломы, гематомы, ссадины и осколочные ранения.

«На всех адресах продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим мы окажем необходимую помощь», — написал губернатор.

Известно, что разрушения после удара ВСУ по Подмосковью были зафиксированы в Одинцово, Подольске и Домодедово. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

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