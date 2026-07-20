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07:34, 20 июля 2026Россия

Раскрыты последствия удара ВСУ по Подмосковью

Губернатор Подмосковья Воробьев: При атаке ВСУ повреждены дома и инфраструктура
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье повреждены дома и инфраструктура. Последствия удара раскрыл в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как рассказал представитель власти, разрушения после удара зафиксированы в Одинцове, Подольске и Домодедове. «Повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры», — написал в блоге Воробьев.

Он сообщил, что в Домодедове два человека получили ранения. Один из них пострадал при пожаре, другой — при взрыве летательного аппарата, упавшего на трассе.

Ранее сообщалось, что в Домодедовскую больницу были доставлены шесть человек с минно-взрывными травмами.

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