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17:35, 20 июля 2026Забота о себе

Главный онколог Минздрава назвал серьезно увеличивающие риск рака факторы

Онколог Андрей Каприн: Курение, ожирение и диабет повышают риск развития рака
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы серьезно увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Главные из них доктор назвал в беседе с РИА Новости.

Во-первых, врач отметил, что риск развития различных видов рака увеличивает курение. «Серьезное значение имеют ожирение и сахарный диабет, которые также повышают риск развития многих онкологических заболеваний», — добавил Каприн.

Еще одним серьезным фактором риска доктор назвал некоторые вирусы. Он объяснил, что увеличивать риск развития онкологических заболеваний, в том числе и рака шейки матки, может вирус папилломы человека (ВПЧ). Доктор добавил, что хронический вирусный гепатит может провоцировать рак печени.

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Кроме того, онколог предупредил, что увеличивать риск возникновения онкологических заболеваний может большое количество переработанных мясных продуктов в рационе. Как уточнил Каприн, чтобы защититься от рака, нужно есть достаточно рыбы, овощей и фруктов.

Врач также добавил, что риск развития рака увеличивается из-за избыточного пребывания на солнце и солнечных ожогов, причем даже перенесенных в детстве. Чтобы минимизировать риск, Каприн посоветовал не находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов, использовать SPF-кремы, а также закрывать кожу одеждой и носить головные уборы.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, чем в долгосрочной перспективе грозят солнечные ожоги. По словам врача, из-за них увеличивается риск развития меланомы.

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