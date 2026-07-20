Главный онколог Минздрава назвал серьезно увеличивающие риск рака факторы

Онколог Андрей Каприн: Курение, ожирение и диабет повышают риск развития рака

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы серьезно увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Главные из них доктор назвал в беседе с РИА Новости.

Во-первых, врач отметил, что риск развития различных видов рака увеличивает курение. «Серьезное значение имеют ожирение и сахарный диабет, которые также повышают риск развития многих онкологических заболеваний», — добавил Каприн.

Еще одним серьезным фактором риска доктор назвал некоторые вирусы. Он объяснил, что увеличивать риск развития онкологических заболеваний, в том числе и рака шейки матки, может вирус папилломы человека (ВПЧ). Доктор добавил, что хронический вирусный гепатит может провоцировать рак печени.

Кроме того, онколог предупредил, что увеличивать риск возникновения онкологических заболеваний может большое количество переработанных мясных продуктов в рационе. Как уточнил Каприн, чтобы защититься от рака, нужно есть достаточно рыбы, овощей и фруктов.

Врач также добавил, что риск развития рака увеличивается из-за избыточного пребывания на солнце и солнечных ожогов, причем даже перенесенных в детстве. Чтобы минимизировать риск, Каприн посоветовал не находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов, использовать SPF-кремы, а также закрывать кожу одеждой и носить головные уборы.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, чем в долгосрочной перспективе грозят солнечные ожоги. По словам врача, из-за них увеличивается риск развития меланомы.

