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Забота о себе
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14:29, 8 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Онколог предупредила о долгосрочных последствиях солнечных ожогов

Онколог Фатьянова: Сильные солнечные ожоги увеличивают риск развития меланомы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Онколог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова объяснила, почему солнечные ожоги опаснее, чем может показаться. Об их долгосрочных последствиях она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Исследования показывают, что сильные солнечные ожоги, особенно те, что оставляли волдыри или случились в раннем возрасте, когда кожа еще тонкая и нежная, увеличивают риск развития меланомы и других форм рака кожи в будущем. Здесь важнее не общая доза облучения за жизнь, а именно количество эпизодов, когда человек обгорал на солнце», — объяснила Фатьянова.

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Врач отметила, что с точки зрения доказательной медицины безопасного загара не существует. По ее словам, изменение цвета кожи под солнцем — это защитный ответ, свидетельствующий о том, что клетки уже получили повреждения. Она добавила, что ультрафиолетовое излучение давно признано канцерогеном.

Ранее аналитик Алексей Силин предостерег россиян от использования народных средств при солнечных ожогах. Он призвал не использовать для этих целей сметану и другие кисломолочные продукты.

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