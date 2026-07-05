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09:27, 5 июля 2026Забота о себе

Россиян предостерегли от использования народных средств при солнечных ожогах

Аналитик Силин: Народные средства усугубляют последствия солнечных ожогов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: freepic / Designed by Magnific

При солнечных ожогах лучше не использовать народные средства вроде сметаны или других кисломолочных продуктов. Об этом заявил ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова Алексей Силин. Его слова приводит RT.

Солнечные ожоги не следует лечить вышеуказанными средствами, так как они только усугубляют последствия, предупредил аналитик. Жировая пленка нарушает теплоотдачу и создает парниковый эффект. «Это может усугубить поражение кожи», — констатировал Силин.

Охлаждение капустными листьями, добавил он, также не принесет ощутимой пользы в лечении солнечных ожогов. Такой метод ненадолго снимет боль, на более длительный срок его не хватит. Мед, в свою очередь, может вызвать контактно-аллергическую реакцию.

Доказательная медицина, отметил Силин, признает эффективность геля алоэ вера при лечении солнечных ожогов. При этом препарат не должен содержать спирта. «Полисахариды в его составе связывают воду, гликопротеины подавляют воспаление и ускоряют регенерацию», — заключил он.

Ранее россиян предупредили об одном серьезном последствии солнечного ожога. Западные врачи пришли к выводу, что покраснение кожи может привести к развитию меланомы. Ультрафиолетовое излучение, пояснила дерматолог Мишель Генри, повреждает ДНК внутри клеток кожи. Оставшиеся мутации, заключила она, могут накапливаться в течение всей жизни.

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