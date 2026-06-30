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12:04, 30 июня 2026Ценности

Найдена связь между солнечным ожогом и одним из самых коварных видов рака

NYP: Солнечные ожоги могут привести к одному из самых коварных видов рака — меланоме
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Unsplash

Солнечный ожог может привести к развитию меланомы, которая считается одним из самых агрессивных и коварных видов рака. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Врачи предупредили об опасности так называемого Life-changing sunburn (буквально — «солнечный ожог, меняющий жизнь»), который еще не является официальным медицинским термином, однако уже несет в себе негативные последствия для здоровья. По словам дерматолога Мишель Генри, ученые нашли связь между подобными ожогами и риском развития рака кожи.

«Сильный солнечный ожог с образованием волдырей увеличивает риск развития рака кожи, поскольку ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК внутри клеток кожи. И хотя организм может восстановить часть повреждений, он не восстанавливает все клетки. Оставшиеся мутации ДНК могут накапливаться в течение всей жизни», — пояснила медик.

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Сильные солнечные ожоги фактически удваивают риск развития меланомы, поэтому важно не пренебрегать использованием солнцезащитных средств. «Я предпочитаю рассматривать сильный солнечный ожог как тревожный звонок, а не как приговор на всю жизнь. Хорошая новость в том, что ваше решение лучше защищать кожу после такого ожога все еще имеет значение», — уточнила Генри.

Дерматолог отметила, что с каждым ожогом риск развития меланомы растет, однако исследователи не имеют точных данных, демонстрирующих, какое именно количество ожогов может привести к онкологии. «Если у вас было десять или более сильных солнечных ожогов в жизни, риск развития меланомы увеличивается примерно на 240 процентов. При этом пять или более солнечных ожогов с образованием волдырей в подростковом возрасте увеличивают риск ее развития на 80 процентов», — подытожила она.

Ранее в июне в Минздраве назвали меланому самым распространенным видом рака.

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