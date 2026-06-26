В Минздраве назвали самый распространенный вид рака

Каприн: рак кожи является самым распространенным в мире онкологическим заболеванием

Самым распространенным онкологическим заболеванием среди всего населения остается рак кожи. Об этом сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Онколог также добавил, у женщин часто диагностируют рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы.

«При этом и у мужчин, и у женщин в число наиболее распространенных злокачественных новообразований входит также колоректальный рак, который занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности», — заявил Каприн.​

Ранее сообщалось, что персонализированная вакцина в сочетании с иммунотерапией почти вдвое снизила риск возвращения меланомы — одной из самых опасных форм рака кожи.