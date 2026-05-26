08:05, 26 мая 2026

Онколог раскрыл один из самых коварных видов рака

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Ежегодный день диагностики меланомы проходит в России 26 мая. В беседе с РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что меланома кожи остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей.

Среди всех злокачественных новообразований кожи она составляет около 14 процентов, а в структуре общей онкологической заболеваемости занимает 13-е место.

В группе повышенного риска, по словам специалиста, находятся светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, имеющие семейную историю меланомы, а также получающие иммуносупрессивную терапию. Онколог особо подчеркнул значение солнечных ожогов в детском возрасте: «Именно поэтому детей необходимо особенно тщательно защищать от солнца», — заключил Каприн.

Ранее главный онколог Минздрава России рассказал, что больше половины новых случаев рака фиксируется у женщин. Он добавил, что средний возраст пациентов составляет 65 лет.

