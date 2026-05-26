08:55, 26 мая 2026Мир

Японская делегация прибыла в Россию для переговоров

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Делегация министерства экономики и министерства иностранных дел Японии прилетела в Россию с рабочим визитом. Об этом РИА Новости сообщили в экономическом ведомстве страны.

«Глава департамента торговой политики Минэкономики Масаеси Араи и замглавы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава проведут встречи на правительственном уровне», — уточнила представитель министерства. Визит продлится несколько дней.

В апреле японские СМИ уже сообщали о планах бизнес-миссии посетить Россию. В Токио подтвердили подготовку поездки, но уточнили, что ее цель — защита активов японских компаний, а не развитие сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идет о межправительственных контактах, а не о взаимодействии на уровне Кремля.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил в Японии отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами. Швыдкому объяснили, что, согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), при выполнении рейсов через воздушное пространство РФ авиакомпании вынуждены платить большие страховые выплаты.

В свою очередь Швыдкой обратил внимание, что китайские компании летают, при том, что у них не менее жесткие правила, и они тоже соблюдают международный регламент в этой сфере.

