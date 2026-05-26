Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:44, 26 мая 2026Наука и техника

Microsoft обвинили в лицемерии

Microsoft выпустила дорогие ноутбуки всего с 8 гигабайтами ОЗУ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Microsoft Surface / YouTube

Корпорацию Microsoft обвинили в обмане пользователей и лицемерии после того, как она анонсировала дорогие ноутбуки с небольшим запасом оперативной памяти. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что на днях американский IT-гигант представил новую линейку ноутбуков Surface для бизнес-пользователей. Младшая модель серии получила 13-дюймовый экран и 8 гигабайт оперативной памяти, при этом ее оценили в 1300 долларов (93 тысячи рублей). Авторы медиа заявили, что Microsoft обманывает своих пользователей, рекламируя устройства с недостаточным объемом памяти.

По словам специалистов медиа, Windows 11 теоретически можно запустить на компьютерах с 4 гигабайтами оперативной памяти, однако даже 8 гигабайт в 2026 году не хватит для нормальной и плавной работы. В материале отмечается, что бизнес-ноутбуки Microsoft ориентированы на работу с искусственным интеллектом (ИИ) Copilot+, однако на сайте компании четко указано, что для нормальной работы нейросети нужен мощный процессор и минимум 16 гигабайт оперативной памяти.

Журналисты отметили, что 8 гигабайт оперативной памяти недостаточно даже для того, чтобы запустить Windows. Если на подобном устройстве включить еще и нейросети, то операционная система (ОС) начнет агрессивно подкачивать память из накопителя, что приведет к замедлению работы девайса. Также авторы посмеялись над тем, что Microsoft выпустила неконкурентноспособный ноутбук по безумной цене в 1300 долларов (93 тысячи рублей).

В начале мая Microsoft исправила более 100 уязвимостей в операционных системах семейства Windows. 17 из них оказались критическими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok