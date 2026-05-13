В Windows обнаружили более 100 уязвимостей

10:27, 13 мая 2026Наука и техника

Microsoft нашла в Windows 120 уязвимостей, из которых 17 оказались критическими
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Компания Microsoft исправила более 100 уязвимостей в операционных системах (ОС) семейства Windows. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Фирма представила обновления безопасности за май 2026 года (Patch Tuesday), в рамках которых представила исправления для 120 уязвимостей. Уточняется, что за месяц специалисты Microsoft и независимые эксперты обнаружили в числе 120 системных брешей 17 критических уязвимостей. 14 из них приводят к удаленному выполнению кода, две — к повышению привилегий и одна — к раскрытию информации.

При этом в рамках апдейта инженеры корпорации не сообщили о каких-либо уязвимостях нулевого дня. «Уязвимости используются для открытия вредоносных файлов, что может привести к удаленному выполнению кода», — пояснили авторы.

В списке из сотни уязвимостей Windows не указали баги в Azure, Copilot, Microsoft Teams, которые исправили ранее в этом месяце. Также в компании не упомянули 131 уязвимость, найденную в браузерах Microsoft Edge и Chromium — они также относятся к экосистеме Windows, но были исправлены Google ранее.

В начале мая специалисты издания BGR раскрыли последствия отказа от обновлений операционной системы смартфона. Они рассказали, что девайс будет работать нормально какое-то время, а затем перестанет запускать многие приложения.

