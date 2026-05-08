Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:51, 8 мая 2026Наука и техника

Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

BGR: Некоторые приложения перестанут работать при отказе от обновлений смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Журналисты издания BGR раскрыли последствия отказа от обновлений операционной системы (ОС) смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

По мнению специалистов, теоретически совсем не обновлять смартфон можно, если запретить установку новых версий программного обеспечения (ПО) на устройство в фоновом режиме. Однако авторы рекомендовали не делать этого, упомянув о негативных последствиях.

Специалисты заявили, что, если перестать устанавливать обновления ОС, то за считаные недели или месяцы ничего страшного не произойдет. Однако спустя определенное время некоторые приложения перестанут запускаться и корректно работать.

Также журналисты напомнили, что с обновлениями на смартфон приходят не только новые функции, но и патчи безопасности. Если гаджет не получит их вовремя, то пользоваться им будет небезопасно. «Не обновляя свой смартфон, вы упускаете новые возможности устройства, а в условиях роста кибератак и частых утечек данных использовать устаревшую, необновленную версию ОС на своем девайсе — неразумное решение», — подытожили авторы.

В начале мая эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский назвал постоянную подзарядку телефона вредной для устройства. «В идеале заряжайте телефон, когда зарядка достигла 20 процентов, и выключайте на 80 процентах», — посоветовал Вишневский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Лишенный свободы скандальный стример раскрыл впечатления от тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok