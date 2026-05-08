Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:30, 8 мая 2026Наука и техника

Постоянную подзарядку телефона назвали вредной

Вишневский: Постоянная подзарядка телефона вредна для аккумулятора
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amanz / Unsplash

Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский назвал постоянную подзарядку телефона вредной для устройства, передает его слова RT.

Он объяснил, что аккумуляторы смартфонов наиболее чувствительны к предельным значениям заряда — 0 и 100 процентов. «Если смартфон всю ночь или целый день заряжается, оставаясь на отметке 100 процентов, химическая структура батареи постепенно разрушается», — предупредил он.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора телефона, он призвал использовать умные функции, оптимизированную зарядку и режим защиты аккумулятора. «В идеале заряжайте телефон, когда зарядка достигла 20 процентов, и выключайте на 80 процентах. Во время зарядки не используйте тяжелые для смартфона программы, чтобы он не перегревался», — заключил эксперт.

Ранее журналисты ZDNet назвали способы предупреждения и защиты от возгорания и взрыва смартфона. Специалисты отметили, что аккумулятор — самая опасная деталь смартфона и других гаджетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Вероятность эпидемии хантавируса оценили

    Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok