Наука и техника
09:02, 9 февраля 2026

Названы способы защиты от взрыва смартфона

ZDNet: Некачественные смартфоны могут стать причиной пожара или взрыва
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Журналисты ZDNet назвали способы предупреждения и защиты от возгорания и взрыва смартфона. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты отметили, что аккумулятор — самая опасная деталь смартфона и других гаджетов. Они привели статистику, согласно которой ежегодно около 1500 пожаров и 5000 случаев возгорания были связаны с батареями устройств. В качестве профилактики подобных случаев авторы посоветовали заряжать технику только фирменными аксессуарами.

Также они отметили, что на рынок могут попадать бракованные или поддельные телефоны и прочие устройства. Чтобы избежать их покупки, следует приобретать технику в проверенных магазинах — напрямую у производителя или в крупных сетевых компаниях. «Если устройство каким-либо образом повреждено или проявляет признаки перегрева, вздутия или деформации, прекратите его использование», — подчеркивается в материале.

В случае, если возгорание уже началось, журналисты строго рекомендовали не тушить огонь водой — «это только усугубит ситуацию». Авторы ZDNet посоветовали покинуть помещение, стараясь не вдыхать дым, и позвонить по телефону экстренных служб.

В конце января Samsung признала свою ответственность за взрыв смартфона в США. Модель Galaxy S25+ загорелась и взорвалась по неизвестной причине, пока была подключена к зарядке.

