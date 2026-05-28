Топ-менеджер Walt Disney получил срок в России за наркотики

В Москве топ-менеджеру Walt Disney дали 2,5 года за мармеладки с коноплей

Российский суд приговорил к 2,5 года колонии топ-менеджера The Walt Disney Company, у которого в багаже нашли мармеладки с коноплей. Об этом пишет Baza.

46-летний Датерао Джугал Судхир прилетел в Москву из Дохи (Катар) в январе. В «зеленом коридоре» его остановили для проверки — тогда в багаже и нашли мармеладки с наркотиком. Мужчину задержали. На суде он раскаялся и заявил, что запрещенку ему прописал врач в США после операции на мозге.

Датерао Джугал Судхир — уроженец Индии. Он руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney Company.

