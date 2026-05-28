В стране БРИКС испугались долгосрочного скачка инфляции

Ответственный за ДКП Центробанка Бразилии пообещал не допустить скачка инфляции

Директор по денежно-кредитной политике (ДКП) Центрального банка Бразилии Нилтон Давид заявил, что растущие инфляционные ожидания вызывают все большую обеспокоенность в связи с тем, что глобальный энергетический шок может оказать давление на долгосрочные ценовые перспективы. Об этом пишет Bloomberg.

По словам чиновника, в ЦБ не допустят, чтобы внешние шоки привели к скачку инфляции за пределами «соответствующего политического горизонта», то есть в 2028 году.

Годовая инфляция в Бразилии ускорилась до 4,64 процента. Потребительские цены выросли за месяц в этой стране БРИКС на 0,62 процента. Испугавшая местные власти динамика, по мнению ряда экономистов, может привести к тому, что Центробанк, понизивший ключевую ставку до 14,5 процента, уже в июне полностью остановит цикл смягчения ДКП, говорится в публикации.

«Бросается в глаза, что ожидания по поводу долгосрочной траектории цен продолжают ухудшаться, и, хотя на 2026 год уже ничего нельзя сделать, на 2028 год еще все возможно», — продолжил представитель регулятора.

Также Давид подчеркнул, что ЦБ обязан стремиться к целевому показателю по инфляции в размере трех процентов. Он выдвинул традиционный в таких случаях тезис о том, что монетарные власти будут поддерживать процентные ставки на уровне, сдерживающем рост цен, достаточно долго, чтобы обеспечить снижение инфляции.

Ранее стало известно, что в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США из-за разгона инфляции считают все более вероятной возможность повышения процентной ставки. В конце апреля ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75 процента. За ее снижение из всех членов совета проголосовал лишь один Стивен Миран, которого туда как своего единомышленника выдвинул в прошлом году американский президент Дональд Трамп.