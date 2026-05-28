Мощные удары авиабомбами ФАБ-500 попали на видео

Опубликовано видео мощных ударов авиабомбами ФАБ-500

Мощные удары фугасными авиабомбами ФАБ-500 в двух населенных пунктах попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

В частности, удар был совершен по пункту временной дислокации (ПВД) 153-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) Вооруженных сил Украины в населенном пункте Таврическое Запорожской области и ПВД 100-й ОМБР ВСУ в районе города Константиновка.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы подразделений беспилотной авиации 3-го армейского корпуса (АК) Южной группировки войск.

До этого был запечатлен удар по пункту временной дислокации, который использовался украинскими силами для размещения личного состава и оборудованных огневых позиций.