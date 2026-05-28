В ЕС призвали надавить на ряд стран за сотрудничество с Россией

Каллас: ЕС должен надавить на страны, которые продолжают сотрудничать с Россией

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз должен использовать свое влияние на страны, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, слишком много стран продолжают вести бизнес с Россией, при этом одновременно пользуются «привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям».

Каллас считает, что странам Европы следует более эффективно использовать рычаги влияния в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам.

24 мая Каллас заявила, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят усиление давления на Россию. Так глава евродипломатии прокомментировала сообщения об ударах по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.