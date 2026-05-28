Военкоры сообщили о продвижении Российской армии в Константиновке

«РВ»: ВС России глубже продвинулись в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России все глубже продвигаются в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), украинские ресурсы говорят о тяжелой обстановке в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Российские войска уже фиксируются на предприятии "Кварсит", заводе "Стройстекло", Константиновском химическом заводе и в дачном кооперативе “Химик”», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.