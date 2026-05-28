22:57, 28 мая 2026Мир

Генсек ООН раскрыл возможный сценарий развития конфликта на Украине

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Направление конфликта на Украине рискует «выйти из-под контроля». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время заседания Совбеза ООН по украинскому вопросу, пишет РИА Новости.

«Но направление войны — эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, — рискует выйти из-под контроля», — отметил он.

Гутерриш также подчеркнул, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и «больше дипломатии».

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриш испугался риска начала новой потенциальной масштабной мировой войны. По его словам, мир «находится на пороге более широкой войны, которая охватит Ближний Восток с драматическими последствиями для всех стран».

Гутерриш также выступил с двумя «простыми посланиями». Он призвал США и Израиль как можно скорее прекратить боевые действия, а Иран — «перестать атаковать своих соседей в регионе».

