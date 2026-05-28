22:56, 28 мая 2026

Bloomberg: Фицо выполнил данное Путину обещание, восстановив кладбище советских солдат
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путну. Он открыл восстановленное кладбище советских солдат в республике, передает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что кладбище расположено в Михаловце, оно находится в 360 километрах от столицы страны. Там захоронены более 17 тысяч военнослужащих Красной армии.

До того как посетить РФ 9 мая, Роберт Фицо пообещал российскому лидеру, что Словакия позаботится о захоронениях советских солдат.

Ранее премьер-министр Словакии призвал к диалогу между Евросоюзом и Россией для завершения конфликта на Украине. По его мнению, Киев «должен добровольно выразить согласие» с возможными условиями мирного соглашения.

