В США подтвердили разработку купюры с портретом Трампа

Минфин США подтвердил предварительную разработку купюры $250 с портретом Трампа

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент подтвердил предварительную разработку купюры номиналом 250 долларов с портретом американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на американской валюте не может быть изображен ныне живущий человек, поэтому в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов и в Сенате на рассмотрении находится законопроект, меняющий это требование.

В начале третьей декады марта 2026 года Комиссия по изобразительным искусствам одобрила золотую монету номиналом один доллар с изображением действующего главы Белого дома. Как уточняло агентство Reuters, ее выпуск приурочили к 250-летию США, которое будет отмечаться 4 июля, в День независимости государства.