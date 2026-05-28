Небензя высказался о завершении СВО

Небензя: ВС России продолжат выполнение целей СВО до устранения угроз безопасности

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности высказался по поводу завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Расшифровка его выступления была опубликована на официальном сайте российского представительства.

«Наши вооруженные силы продолжат выполнение целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с ее территории», — заявил Небензя.

Постпред подчеркнул, что Армия России не наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Все удары идут только по объектам, связанным с производством вооружения, военным управлением, логистикой, размещением техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), военной инфраструктуре.

Ранее на Украине заявили о том, что Армия России готовит массированный ракетный удар в ночь с 29 на 30 мая.