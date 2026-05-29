Названа цель визита «инопланетного корабля» в Солнечную систему

Астрофизик Ави Леб: Объект 3I/ATLAS мог засеять Солнечную систему инопланетными существами

Гарвардский астрофизик Ави Леб назвал возможную цель визита межзвездного объекта 3I/ATLAS в Солнечную систему. Об этом сообщает издание Futurism.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему в середине 2025 года и в декабре прошел на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считает его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

По мнению Леба, объект мог засеять планеты, которые он миновал, живыми существами из другой звездной системы. Это могло произойти даже в том случае, если объект имеет естественное происхождение.

Существует вероятность направленной панспермии, при которой 3I/ATLAS «засеян» неким межзвездным садовником в рамках миссии по распространению жизни, нацеленной на обитаемые планеты Солнечной системы. Это объяснило бы редкое совпадение траектории 3I/ATLAS с орбитальной плоскостью обитаемых планет вокруг Солнца, а также направленную к Солнцу струю с крупными фрагментами Ави Леб гарвардский астрофизик

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

Ранее сообщалось, что межзвездный объект 3I/ATLAS изверг облако странной пыли, которая почти полностью скрыла его от возможных наблюдателей.