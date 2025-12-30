Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:35, 30 декабря 2025Из жизни

Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» изверг облако странной пыли

Астрофизик Ави Леб: объект 3I/ATLAS полностью скрылся за облаком странной пыли
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / B. Bolin / Wikimedia

Межзвездный объект 3I/ATLAS изверг облако странной пыли, которая почти полностью скрыла его от возможных наблюдателей. Об этом рассказал гарвардский астрофизик Ави Леб в своем блоге на платформе Medium.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и 19 декабря прошел на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считает его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль. По его мнению, он направляется к Юпитеру.

Леб подсчитал, что частицы, извергаемые 3I/ATLAS и образующие его хвост и антихвост, имеют необычно крупные размеры — порядка 10 микронов. В результате объект окружило огромное облако пыли, которое пока пропускает солнечный свет, но очень близко к тому, чтобы стать непрозрачным.

Материалы по теме:
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле.Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
31 октября 2025
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей. Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей.Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
9 ноября 2023
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

Антихвост 3I/ATLAS остается одной из главных загадок, тревожащих Леба. Он считает, что появление подобного шлейфа частиц, направленного в сторону светила, трудно объяснить естественными причинами.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Россиянам назвали цену одного бутерброда с черной икрой

    Юноша воссоединился с родной семьей спустя 21 год после похищения

    Стал известен неочевидный способ выявления сердечно-сосудистых рисков

    В Польше выдвинули требование Украине для продолжения помощи

    В США предрекли крах ВСУ

    Трамп рассказал о предложенной Ирану сделке

    Еще одна страна выразила солидарность с Россией после атаки на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok