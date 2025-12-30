Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» изверг облако странной пыли

Астрофизик Ави Леб: объект 3I/ATLAS полностью скрылся за облаком странной пыли

Межзвездный объект 3I/ATLAS изверг облако странной пыли, которая почти полностью скрыла его от возможных наблюдателей. Об этом рассказал гарвардский астрофизик Ави Леб в своем блоге на платформе Medium.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и 19 декабря прошел на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считает его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль. По его мнению, он направляется к Юпитеру.

Леб подсчитал, что частицы, извергаемые 3I/ATLAS и образующие его хвост и антихвост, имеют необычно крупные размеры — порядка 10 микронов. В результате объект окружило огромное облако пыли, которое пока пропускает солнечный свет, но очень близко к тому, чтобы стать непрозрачным.

Антихвост 3I/ATLAS остается одной из главных загадок, тревожащих Леба. Он считает, что появление подобного шлейфа частиц, направленного в сторону светила, трудно объяснить естественными причинами.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.