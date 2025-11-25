Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 25 ноября 2025Из жизни

Названа возможная цель вторгшегося в Солнечную систему инопланетного корабля

Астрофизик Ави Леб назвал Юпитер целью межзвездного объекта 3I/ATLAS
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / K. Meech / Wikimedia

Гарвардский астрофизик Ави Леб назвал возможную цель межзвездного объекта 3I/ATLAS. Об этом он написал на платформе Medium.

Объект 3I/ATLAS несколько месяцев назад вторгся в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой, однако, по мнению Ави Леба, нельзя исключать, что он имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

16 марта 2026 года объект пройдет на расстоянии 53,445 миллиона километров от Юпитера. Леб обратил внимание, что эта цифра почти не отличается от так называемой сферы Хилла — расстояния, на котором притяжение планеты превышает притяжение Солнца. Именно на таком расстоянии должен находиться космический корабль, намеревающийся запустить спутник, который должен остаться на орбите планеты. По мнению Леба, это очень подозрительное совпадение.

Специалисты НАСА обратили внимание, что траектория движения 3I/ATLAS после прохода возле Солнца отклонилась от гравитационной на четыре угловые секунды. По подсчетам Леба, именно после этого она стала проходить через сферу Хилла Юпитера. Если бы траектория не изменилась, объект миновал бы Юпитер на существенно большем расстоянии.

Это, как полагает Леб, укладывается в его гипотезу об искусственном происхождении 3I/ATLAS. По его мнению, факты говорят о том, что инопланетный корабль направляется именно к Юпитеру. При проходе возле Солнца он скорректировал траекторию, чтобы оставить на орбите этой планеты спутники. Такой выбор цели может объясняться тем, что Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы.

Материалы по теме:
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле.Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
31 октября 2025
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей. Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей.Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
9 ноября 2023
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

Для проверки этой гипотезы Леб предлагает следить за появлением у Юпитера новых искусственных спутников при помощи существующих космических аппаратов.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?

    Еврокомиссия пообещала представить свою позицию о переговорах по Украине

    Белый дом высказался о «незаконных приказах» военным при Трампе

    На Украине поспорили о сходстве Зеленского и Джона Сноу из «Игры престолов»

    Белый дом раскрыл подробности разработки мирного плана по Украине

    42-летняя звезда «Универа» опубликовала ролик в прозрачном топе

    Еще один жилой дом в Новороссийске получил повреждения после атаки ВСУ

    В российском городе захотели увеличить время оплаты парковки

    Белый дом объяснил критику мирного плана США со стороны сенаторов

    Картаполов заявил о страхе Европы победы России в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости