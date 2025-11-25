Названа возможная цель вторгшегося в Солнечную систему инопланетного корабля

Астрофизик Ави Леб назвал Юпитер целью межзвездного объекта 3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Ави Леб назвал возможную цель межзвездного объекта 3I/ATLAS. Об этом он написал на платформе Medium.

Объект 3I/ATLAS несколько месяцев назад вторгся в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой, однако, по мнению Ави Леба, нельзя исключать, что он имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

16 марта 2026 года объект пройдет на расстоянии 53,445 миллиона километров от Юпитера. Леб обратил внимание, что эта цифра почти не отличается от так называемой сферы Хилла — расстояния, на котором притяжение планеты превышает притяжение Солнца. Именно на таком расстоянии должен находиться космический корабль, намеревающийся запустить спутник, который должен остаться на орбите планеты. По мнению Леба, это очень подозрительное совпадение.

Специалисты НАСА обратили внимание, что траектория движения 3I/ATLAS после прохода возле Солнца отклонилась от гравитационной на четыре угловые секунды. По подсчетам Леба, именно после этого она стала проходить через сферу Хилла Юпитера. Если бы траектория не изменилась, объект миновал бы Юпитер на существенно большем расстоянии.

Это, как полагает Леб, укладывается в его гипотезу об искусственном происхождении 3I/ATLAS. По его мнению, факты говорят о том, что инопланетный корабль направляется именно к Юпитеру. При проходе возле Солнца он скорректировал траекторию, чтобы оставить на орбите этой планеты спутники. Такой выбор цели может объясняться тем, что Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы.

Для проверки этой гипотезы Леб предлагает следить за появлением у Юпитера новых искусственных спутников при помощи существующих космических аппаратов.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

