12:30, 2 июня 2026

Россиянам назвали способы борьбы с импульсивными тратами на еду

Финэксперт Волкова: Импульсивные покупки съедают до 25% бюджета на еду
Дмитрий Воронин

Фото: ARTYOORAN / Shutterstock / Fotodom

До четверти расходов россиян на продукты приходится на незапланированные продукты или так называемые импульсивные траты, рассказала финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова, которую цитирует «Газета.Ru».

По словам специалиста, одной из самых частых ошибок является отсутствие понятного бюджета на еду, и зачастую причиной значительных трат на продукты становится не «дорогая жизнь», а отсутствие системного подхода. В этой связи она рекомендовала вывести среднее значение расходов за две-три недели и зафиксировать лимит, перейдя в итоге на недельный формат закупок, который «дает ощущение контроля здесь и сейчас».

Меню на указанный период и список покупок позволит исключить «хаотичные заходы в магазин и спонтанные траты», отметила эксперт. Другим распространенным источником излишних расходов она назвала переплату за бренд, упаковку или маркетинговые обещания. «Проверять реальную выгоду акций и не переплачивать за "эко" и "фермерское", если разница неочевидна», — рекомендовала Волкова.

В 2025 году уменьшился вес и объем упаковки 25 из 44 основных групп товаров на российских прилавках, терявший вплоть до 22 процентов — наиболее подверженными шринкфляции (от английского to shrink — сжиматься, усыхать) товарами стали орехи и сухофрукты, а также пирожные, готовые блюда, прохладительные напитки, кофе и шоколад.

