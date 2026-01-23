Реклама

Экономика
13:39, 23 января 2026Экономика

В России перечислили наиболее подверженные шринкфляции продукты

KP.RU: В 2025 году шринкфляция затронула 25 из 44 основных групп товаров в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: banu sevim / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году уменьшился объем упаковки 25 из 44 основных групп товаров на российских прилавках, терявший вплоть до 22 процентов — наиболее подверженные шринкфляции товары со ссылкой на данные аналитической компании NTech перечислил KP.RU.

Шринкфляцией (от английского to shrink - сжиматься, усыхать) называют активно применяемый в последние годы производителями способ не повышать цены за счет уменьшение тары.

В среднем в прошлом году упаковки ужались более чем на пять процентов, пишут журналисты, назвав лидерами в этой сфере орехи и сухофрукты. Также в этот своеобразный топ вошли пирожные, готовые блюда, прохладительные напитки, кофе и шоколад. При этом шринкфляция коснулась даже питьевой воды, бутылки с которой уменьшились за год на два процента, говорится в публикации.

Ранее о том, что шринкфляция продолжится и в 2026 году, предупредил россиян главный экономист Института экономики роста П. А. Столыпина Борис Копейкин, отметивший, что при сохранении номинальной цены сокращение объема упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей.

