Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 2 июня 2026Бывший СССР

На Украине высказались об обмене с Россией в формате «1000 на 1000»

Юсов: Украина готова выполнять договоренности по обмену в формате «1000 на 1000»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украина готова выполнять договоренности по обмену в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Переговоры не прекращались, несмотря на параллельные заявления, Украина готова выполнить договоренности», — заявил Юсов.

По его словам, Киев ведет переговоры о возвращении на Украину военнослужащих, находящихся в плену с 2022 года.

Ранее на Украину вернули более 500 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    В Минобороны раскрыли детали о пораженных в результате удара возмездия объектах в Киеве

    Россиянам перечислили самые проблемные моторы на машинах

    Зависимость России от армянских фруктов и ягод оценили

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Украине высказались об обмене с Россией в формате «1000 на 1000»

    Рядом с Большим Сити возведут высотный квартал с собственной инфраструктурой. Почему это жилье продолжит расти в цене?

    Реклама

    В Госдуме объяснили заявления о скором завершении СВО

    Двух российских школьников зажало на неисправном аттракционе

    Бывший канцлер Германии Шредер прибыл в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok