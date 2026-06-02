Связанное со смартфоном популярное заблуждение объяснили

В BGR заявили, что отключение Bluetooth на смартфоне не влияет на работу смартфона

Журналисты издания BGR опровергли заблуждение, согласно которому отключение Bluetooth на телефоне продлевает срок его работы. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы рассказали, что многие пользователи отключают Wi-Fi и Bluetooth на смартфоне, стремясь тем самым увеличить автономность устройства. Специалисты объяснили, что отключение средств сетевой связи практически не влияет на время работы девайса от заряда аккумулятора и призвали пользователей так не делать.

Журналисты объяснили, что в начале 2000-х технология Bluetooth была еще совершенно новой. В то время для работы беспроводного стандарта действительно требовалось много энергии. Однако спустя десятилетия технологию улучшили и оптимизировали, снизив энергопотребление беспроводных модулей до минимума.

В материале говорится, что в современных устройствах с Bluetooth связано множество функций. Технология не только обеспечивает передачу данных с телефона на наушники, но и помогает обнаружить потерянные девайсы, передавать данные на другие гаджеты, синхронизировать работу смартфонов и умных часов и многое другое.

В начале лета Apple выпустила обновление iOS, которое устранило дефект смартфонов серии iPhone 17. Его обнаружили полгода назад — из-за неполадки устройство переставало включаться с полностью севшей батареей.