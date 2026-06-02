16:50, 2 июня 2026

Связанное со смартфоном популярное заблуждение объяснили

В BGR заявили, что отключение Bluetooth на смартфоне не влияет на работу смартфона
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chikena / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR опровергли заблуждение, согласно которому отключение Bluetooth на телефоне продлевает срок его работы. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы рассказали, что многие пользователи отключают Wi-Fi и Bluetooth на смартфоне, стремясь тем самым увеличить автономность устройства. Специалисты объяснили, что отключение средств сетевой связи практически не влияет на время работы девайса от заряда аккумулятора и призвали пользователей так не делать.

Журналисты объяснили, что в начале 2000-х технология Bluetooth была еще совершенно новой. В то время для работы беспроводного стандарта действительно требовалось много энергии. Однако спустя десятилетия технологию улучшили и оптимизировали, снизив энергопотребление беспроводных модулей до минимума.

В материале говорится, что в современных устройствах с Bluetooth связано множество функций. Технология не только обеспечивает передачу данных с телефона на наушники, но и помогает обнаружить потерянные девайсы, передавать данные на другие гаджеты, синхронизировать работу смартфонов и умных часов и многое другое.

В начале лета Apple выпустила обновление iOS, которое устранило дефект смартфонов серии iPhone 17. Его обнаружили полгода назад — из-за неполадки устройство переставало включаться с полностью севшей батареей.

