Путин рассказал о хлебе по рецепту времен Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал хлеб, выпеченный по рецепту времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, хлеб привез в Москву на 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях и привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени, [как] в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза», — вспомнил глава государства, отметив, что попробовать хлеб того времени было любопытно.
Ранее Путин заявил, что подвиг героев Великой Отечественной войны вдохновляет участников специальной военной операции (СВО) в составе Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что герои СВО сегодня продолжают идти вперед, несмотря на противодействие агрессивной силы, поддерживаемой блоком НАТО.