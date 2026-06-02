2 июня 2026

Путин рассказал о хлебе по рецепту времен Великой Отечественной войны

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал хлеб, выпеченный по рецепту времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, хлеб привез в Москву на 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях и привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени, [как] в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза», — вспомнил глава государства, отметив, что попробовать хлеб того времени было любопытно.

Ранее Путин заявил, что подвиг героев Великой Отечественной войны вдохновляет участников специальной военной операции (СВО) в составе Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что герои СВО сегодня продолжают идти вперед, несмотря на противодействие агрессивной силы, поддерживаемой блоком НАТО.

