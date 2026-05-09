11:19, 9 мая 2026

Путин высказался о связи героев Победы и участников СВО

Путин: Подвиг героев Великой Отечественной войны вдохновляет участников СВО
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Подвиг героев Великой Отечественной войны вдохновляет участников специальной военной операции (СВО) в составе Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил стойкость солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул, что традиции подвигов героев Победы влияют и на солдат ВС России. Он подчеркнул, что герои СВО сегодня продолжают идти вперед, несмотря на противодействие «агрессивной силы», поддерживаемой блоком НАТО.

«Несмотря на это, наши герои идут вперед», — добавил президент России.

Ранее Путин высказался о начале Великой Отечественной войны в ходе своего выступления на Красной площади на параде в честь 81-летия Великой Победы. Обращаясь к участникам и гостям парада Победы, российский лидер назвал начало Великой Отечественной войны одним из самых скорбных событий в истории России.

