Путин высказался о дне начала Великой Отечественной войны

Путин: 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат нашей истории

Президент России Владимир Путин высказался о начале Великой Отечественной войны в ходе своего выступления на Красной площади на параде в честь 81-летия Великой Победы.

Обращаясь к участникам и гостям парада Победы, российский лидер назвал начало Великой Отечественной войны одним из самых скорбных событий в истории России. «Дорогие друзья, 22 июня 1941 года — одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории», — сказал Владимир Путин.

Ранее российский президент поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы в ходе своего выступления на Красной площади на параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.